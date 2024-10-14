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В Котельниках хотят построить подъезд к воспитательно-образовательному комплексу

В городском округе Котельники к 2026 году планируют построить подъезд к воспитательно-образовательному комплексу протяженностью 500 метров, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству подъезда к воспитательно-образовательному комплексу в городском округе Котельники», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство подъезда к ВОК в городском округе Котельники».

Ориентировочная протяженность дороги — 500 метров (уточняется проектом), расчетная скорость движения — 60 км/ч, две полосы движения.

Работы планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.