В Королеве завершили реконструкцию переходов через Акуловский водоканал

Пешеходные мосты являются важнейшей частью городской инфраструктуры и связывают микрорайоны Болшево, Юбилейный, Новые Подлипки и район Комитетского леса с железнодорожной станцией «Подлипки Дачные». За годы эксплуатации они сильно износились и требовали ремонта. В этом году по просьбам жителей было решено обновить пешеходные конструкции, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы начались в сентябре и заняли несколько недель. За это время были демонтированы старые сооружения и установлены современные лестничные пролеты с удобными ступенями, металлическими поручнями, а также пандусы для родителей с колясками и маломобильных граждан. Покрытие ступеней выполнено из специальной палубной доски с противоскользящим эффектом, что обеспечивает комфорт даже в дождь.

Акуловский водоканал — важная городская магистраль, которую ежедневно пересекают тысячи жителей Королева, чтобы попасть из одного микрорайона в другой, добраться до социальных объектов и общественных пространств. А обеспечить удобное и безопасное передвижение через насыпи и углубления водоканала — одна из важных задач городских властей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.