В Королеве завершили капитальный ремонт дорог площадью более 30 тыс кв метров

В Королеве завершен капитальный ремонт четырех дорог площадью более 30 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году ремонт коснулся улицы Лесной в микрорайоне Юбилейный, а также улиц Строителей, Октябрьской и проспекта Королева. Эти участки были выбраны для капремонта по итогам голосования на портале «Добродел».

Работы проводились с использованием современных высококачественных асфальтобетонных смесей, произведенных их отечественных материалов. В рамках ремонта также был заменен бордюрный камень и обновлена дорожная разметка.

Кроме того, на центральной улице — проспекте Королева — была проведена реконструкция сети ливневой канализации. На данном участке дороги специалисты заменили старые трубопроводы, колодцы и другие конструкции на современные и надежные элементы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.