В Королеве вышел на маршрут новый автобус для маломобильных пассажиров

В Королеве на маршруты пассажирских перевозок вышел новый автобус «Газель», адаптированный для посадки и перевозки маломобильных граждан. Низкопольный автобус курсирует по маршруту № 17К, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый комфортабельный автобус удобен для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем, пассажиров с маленькими детьми, а также для пожилых жителей. Кроме того, в транспортном средстве установлена система видеонаблюдения, кондиционеры, специальные места для инвалидов.

Маршрут регулярных перевозок № 17К, курсирующий по маршруту ул. Лермонтова — ст. Подлипки — ул. Лермонтова», в Королеве обслуживает транспортная организация ООО «Автотрэвэл». Транспортная работа по маршруту выполняется 3 автобусами малого класса с планируемым выполнением 126 рейсов в будние дни. Интервал движения составляет 10 — 15 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждый день автобусами в регионе пользуются 2 млн человек, поэтому важно регулярно обновлять парк транспортных средств.