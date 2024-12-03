В Королеве установят новые дорожные знаки

Для удобства определенных категорий граждан на ул. Калининградская, д. 17, корп. 1 и корп. 2, будут введены в действие новые схемы организации дорожного движения — установлены дорожные знаки 6.4. «Парковочное место» с табличкой 8.17. «Парковка для инвалидов», сообщает пресс-служба администрации Королева.

Вопросами обеспечение безопасности дорожного движения в Королеве занимается специальная комиссия, в которую входят представители Госавтоинспекции и администрации города. Ее основная задача — анализ состояния дорожного движения и разработка эффективных мер по снижению аварийности и повышению уровня безопасности на территории города, а также реализация программ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, улучшению условий для всех участников дорожного движения: водителей, пешеходов, велосипедистов и других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.