В Королеве установят новые дорожные знаки по просьбам жителей

Дорожный знак 3.4 «Движение грузовых транспортных средств запрещено» появится на Школьном проезде в Королеве. Такое решение было принято на очередном заседании городской рабочей группы объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Новый дорожный знак установят по просьбам жителей, которые пожаловались на транзитный проезд по улице грузового автотранспорта. После введения ограничений грузовики не смогут «срезать» путь по Школьному проезду и мешать движению пешеходов, в том числе — школьников, которые учатся в расположенном рядом лицее № 4.

В состав комиссии по безопасности дорожного движения входят представители госавтоинспекции и администрации города. Ее основная задача — анализ состояния дорожного движения и разработка эффективных мер по снижению аварийности и повышению уровня безопасности на территории города, а также реализация программ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, улучшению условий для всех участников дорожного движения: водителей, пешеходов, велосипедистов и других.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.