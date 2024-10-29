В Королеве установили 340 новых дорожных знаков с января

В Королеве ведется постоянная работа по обеспечению безопасности автомобилистов и пешеходов. Одно из направлений этой работы — установка новых дорожных знаков в рамках разработанных схем организации дорожного движения. Большая часть работы проводится совместно с жителями наукограда и по их обращениям, которые поступают в городскую Комиссию по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Одна из самых частых просьб — ограничить остановку и стоянку автомобилей, которые мешают пешеходам. Соответствующие знаки в этом году появились в на Школьном и Ярославском проездах, на улицах Ленина, Карла Либкнехта, Декабристов, Лермонтова и других.

На улице Пионерская с помощью запрещающего знака освободили от паркующихся с нарушением правил автомобилистов участок кругового движения с пешеходным переходом. Ранее оставленные машины закрывали обзор другим автовладельцам и создавали угрозу жизни пешеходам с детьми.

Знаки, запрещающие движение грузовых транспортных средств, установлены на Школьном проезде, где жители жаловались на транзитный проезд по улице грузового автотранспорта. Теперь грузовики не могут «срезать» путь по Школьному проезду и мешать движению пешеходов, в том числе — школьников, которые учатся в расположенном рядом лицее № 4.

Также по 18 адресам в Королеве появились знаки, запрещающие парковку возле контейнерных площадок. Адреса, по которым чаще всего поступали сообщения о запаркованности у контейнерных площадок и возникали сложности с вывозом мусора, были определены совместно с жителями. Чтобы пресечь подобные случаи, по выбранным адресам были разработаны проекты организации дорожного движения, согласованные с ГИБДД и утвержденные специальной комиссией, а также установлены знаки, запрещающие парковку.

Всего с начала 2024 года в Королёве установили 340 новых дорожных знаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.