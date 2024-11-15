В Королеве стартовал ремонт платформы на станции Подлипки-Дачные

На платформе железнодорожной станции Подлипки-Дачные в Королеве начались работы по ремонту признанных аварийными участков бетонных плит перекрытия платформы. Ремонт проводит подрядная организация АО «ЦППК», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На время работ для удобства и безопасности жителей рабочие установили деревянные мостки на участках отремонтированной бетонной плиты, которые демонтируют после окончания ремонта и укладки асфальтового покрытия. Завершить работы планируют к 20 ноября.

Ранее, в 2023 году, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, на станции Подлипки-Дачные изменили высоту платформ по просьбам пассажиров. Сотрудники РЖД обновили покрытие, нанесли разметку и подняли уровень высоты до соответствующих стандартов. Общий объем работ составил более тысячи квадратных метров.

Станция Подлипки Дачные расположена в центральной части города, относится к Ярославскому направлению Московской железной дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.