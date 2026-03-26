В Королеве с начала года устранили более 700 ям

Дорожные службы Королева с начала 2026 года ликвидировали более 700 ям на городских дорогах и во дворах. Работы выполняет предприятие «Автобытдор» по плану и обращениям жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ямочный ремонт в наукограде ведется на постоянной основе. С начала года специалисты устранили свыше 700 дефектов покрытия на дорогах и дворовых территориях. Только за последнюю неделю рабочие ликвидировали 215 ям.

План работ формируют по итогам регулярных проверок, а также по обращениям жителей, поступающим через Единую диспетчерскую службу и социальные сети. Общая площадь восстановленного покрытия превысила 1266 квадратных метров. Для ремонта применяют современные технологии и литую асфальтобетонную смесь.

Работы продолжаются. Подать заявку можно через мобильное приложение «ЕДС Королев», по телефону +7 (499) 929-99-99 или на портале eds-korolev.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.