В Королеве проверят водителей на трезвость с 3 по 9 марта

В целях предупреждения ДТП с участием водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, с 3 марта по 9 марта на территории города Королева пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба администрации округа.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых тяжких правонарушений, за которое КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное нарушение предусмотрены такие виды наказания, как лишение свободы на срок до 2 лет, штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов и принудительные работы на срок до 2 лет с дополнительным наказанием в виде лишения прав на 3 года.

Госавтоинспекция Московской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. По фактам совершения правонарушений нужно сообщить в дежурную часть отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. о. Королев по телефону: 8 (495) 516-82-85.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.