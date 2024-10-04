В Королеве провели профилактическое мероприятие по безопасности на железной дороге

Рейд, направленный на предотвращение травматизма, прошел на станции Подлипки-Дачные Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

Представители администрации совместно с сотрудниками линейного отдела полиции и административно-пассажирской инспекции рассказали жителям Королева о важности соблюдения правил перехода в специально установленных и оборудованных местах, а также, что во время движения через железнодорожные пути нужно снимать капюшоны и наушники, не отвлекаться на мобильные телефоны и другие гаджеты. Кроме того, пассажирам раздали памятки с разъяснением правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

С начала года зафиксировано уже несколько смертельных случаев на железной дороге из-за несоблюдения основных правил. И как показал прошедший рейд, взрослые и подростки продолжают нарушать правила безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.