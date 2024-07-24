В Королеве проходят рейды по предупреждению травматизма на железной дороге

В городском округе Королев ведутся рейды по предупреждению травматизма на железной дороге, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В целях предотвращения случаев травматизма на железнодорожных путях, расположенных на территории Королева представители администрации, а также сотрудники РЖД, ЛОВД, УМВД и волонтеры, провели рейд по безопасности на инфраструктуре Ярославского направления Московской железной дороги.

В летний период зафиксировано несколько смертельных случаев на железной дороге из-за несоблюдения основных правил.

Жителям раздали агитационные материалы и напомнили о важности соблюдения правил безопасности поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры:

— не пересекать черту на платформе;

— не прыгать с платформ;

— переходить пути в официально установленных местах;

— снимать наушники при пересечении железнодорожных путей.

Железная дорога по своей опасности не уступает скоростным автомагистралям, ведь при скорости 120 км/ч поезд за 10 секунд проходит 330 м и моментально затормозить вагонный состав машинисту невозможно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.