В Королеве проходят рейды по предупреждению травматизма на железной дороге

На железнодорожной инфраструктуре Королева на регулярной основе проходят рейды по безопасности, направленные на пресечение и профилактику правонарушений. Очередной такой рейд с участием административно-пассажирской инспекции и администрации города прошел на станции «Подлипки Дачные». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках рейда жителям Королева напомнили о важности соблюдения правил безопасности на железнодорожных путях, раздали листовки и провели профилактические беседы с нарушителями.

С начала текущего года в Королеве зарегистрировано 6 смертельных случаев на железной дороге. И как показал прошедший рейд, взрослые и подростки продолжают нарушать правила безопасности.

Пассажирам важно помнить, что поезда имеют свои технические особенности и не могут быстро остановиться, как легковые автомобили. Железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности, поэтому соблюдение правил безопасности и предельная внимательность в таких местах жизненно необходимы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.