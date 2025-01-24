В Королеве продолжается установка новых дорожных знаков для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В наукограде одним из важных направлений в работе является обеспечение безопасности на дорогах. Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций на дорогах регулярно проводится замена старых и установка новых дорожных знаков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Знака 3.1 «Въезд запрещен» будет установлен вблизи Архитектурно-художественного комплекса «Павшим за Родину в 1941–1945 гг» со стороны ул. Аржакова, ул. Калининградская.

Такое решение приняла рабочая группа объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории г. о. Королев.

Вопросами обеспечение безопасности дорожного движения в Королеве занимается специальная комиссия, в которую входят представители Госавтоинспекции и администрации города. Ее основная задача — анализ состояния дорожного движения и разработка эффективных мер по снижению аварийности и повышению уровня безопасности на территории города, а также реализация программ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, улучшению условий для всех участников дорожного движения: водителей, пешеходов, велосипедистов и других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.