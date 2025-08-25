В Королеве начали реконструкцию пешеходного перехода вблизи проезда Циолковского

В Королеве стартовали работы по реконструкции пешеходного перехода, расположенного вблизи дома № 2 по проезду Циолковского, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы охватывают установку двух новых лестничных маршей, которые обеспечат удобный доступ к ключевым социальным объектам города.

Данный переход ежедневно используется сотнями жителей близлежащих домов.

На данный момент рабочие завершили работы по демонтажу старого металлического основания и деревянного покрытия, которые не соответствовали современным стандартам безопасности. Его состояние часто вызывало недовольство у жителей. На их месте планируется установить современные конструкции, такие как новые лестницы с перилами и качественное покрытие, что существенно повысит безопасность и комфорт передвижения пешеходов.

Завершение работ запланировано на начало сентября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.