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В Королеве начали бурение для капремонта моста на улице Циолковского

Капитальный ремонт автомобильного моста через Акуловский канал продолжается в Королеве на улице Циолковского. Строители приступили к бурению скважин под фундамент временной объездной конструкции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие ведут подготовительные мероприятия перед установкой временного моста. Для устройства надежного основания применят технологию буронабивных свай. Специалисты пробурят 12 глубоких скважин, которые затем зальют бетоном. Чтобы предотвратить осыпание грунта, в отверстия установят обсадные трубы.

После завершения подготовки и проведения экспертизы грунта существующий мост демонтируют. На его месте построят новый капитальный объект. На период ремонта движение организуют по временному мосту с двумя полосами.

Полностью завершить работы планируется до конца 2026 года. Информацию о ходе ремонта и возможных изменениях схемы движения администрация публикует в официальных каналах.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.