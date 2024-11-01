В Королеве дорожники провели ремонтные работы на 6 региональных дорогах

Специалисты «Мосавтодора» провели уборочные и ремонтные работы дорожных элементов на 6 региональных дорогах в Королеве провели работы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В черте города Королева дорожники убрали смет и мусор на ул. М. К. Тихонравова в микрорайоне Юбилейном и на Болшевском шоссе. Также ликвидировали несанкционированную свалку мусора на ул. Чапаева в микрорайоне Первомайский.

Для обеспечения безопасности дорожного движения специалисты привели в нормативное состояние знаки на ул. Красноармейской в микрорайоне Первомайский и светофорный объект на ул. Исаева, восстановили работоспособность линии наружного освещения на ул. Коммунальной.

Работы в рамках летнего содержания завершаются, зимой специалисты также продолжат ремонтные работы элементов дорожной инфраструктуры: знаки, светофоры, остановки, ограждения и линии освещения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.