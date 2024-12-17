В коммунальную службу Волоколамска поступила новая дорожная машина

Глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова вместе со своим первым заместителем Сергеем Шорниковым и сотрудниками коммунальной службы обсудили работу новой техники.

«Такое обновление будет полезно как в зимний период, так и в летний. Зимой машина будет расчищать дороги от снега, распределять сыпучие противогололедные материалы, вывозить собранный снег, а в летнее время — убирать и мыть дороги, ограждения и бордюры», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Машина всесезонного применения, приобретенная за счет бюджета округа, уже поступила в распоряжение МБУ «Городское хозяйство» и введена в эксплуатацию. Уже сейчас сотрудники коммунальной службы расчищают дороги, делая улицы Волоколамского округа чище.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.