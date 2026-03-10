В Коломне устранили 296 ям с конца февраля

Ямочный ремонт дорог стартовал в городском округе Коломна с последней недели февраля. К 10 марта подрядчики устранили на муниципальной сети 296 дефектов покрытия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ямочный ремонт традиционно проводят в период смены сезонов, когда из-за перепадов температур на дорогах появляются дефекты. Подрядные организации приступили к работам в конце февраля.

«По данным на утро вторника, 10 марта, на муниципальных дорогах с начала ремонтных работ устранено 296 ям», — сообщил начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации городского округа Коломна Евгений Гуров.

Ямочный ремонт проходит в три этапа. Сначала специалисты инспектируют дорожную сеть и фиксируют повреждения. Затем дефекты устраняют в течение 1–10 дней в зависимости от категории дороги и степени аварийности.

На заключительном этапе проводится оценка качества. Работы контролируются автоматически с помощью системы планирования и мониторинга в сфере дорожной инфраструктуры. Такие меры позволяют повысить безопасность движения до начала планового сезона ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.