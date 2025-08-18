В Коломне установили новые остановочные павильоны

В городском округе Коломна продолжается работа по улучшению инфраструктуры общественного транспорта. Так, в Озерах установили пять новых остановочных павильонов, которые сделают ожидание транспорта удобным и комфортным для жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Современные павильоны установлены на пяти улицах – это Краснофлотская, Красные Озеры, Обухова, Крюкова и Советский переулок.

«Всего на территории округа располагается 124 остановочных павильона. Этим летом мы оборудовали еще пять новых, современных павильонов в Озерах. Их конструкция выполнена из качественных металлических оцинкованных листов и дополнена надежными стальными элементами. Некоторые павильоны оснащены антивандальным стеклом, что значительно повысит их долговечность», — пояснили в отделе дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Коломна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.