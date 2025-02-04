В Коломне стартовали работы по обустройству нового пешеходного перехода

По поручению главы городского округа Коломна на улице Октябрьской революции будет ликвидирован нерегулируемый переход напротив здания администрации муниципалитета. Вместо этого дополнительная «зебра» появится на углу ТЦ «Глобус». Это позволит обеспечить безопасность пешеходов в этом месте, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы стремимся создавать не только комфортные, но и безопасные условия для наших жителей. С декабря 2024 по январь 2025 года два человека получили травмы в результате ДТП на пешеходном переходе возле администрации. Самым эффективным методом для обеспечения безопасности в такой ситуации было решение перенести этот пешеходный переход», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Сейчас дорожные службы демонтируют старые и монтируют новые дорожные знаки. Работы планируется завершить до середины февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.