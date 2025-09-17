В Коломне стартовал ремонт переезда на центральной транспортной артерии города

В Коломне в районе крупного транспортного узла — на перекрестке улицы Октябрьской революции и Окского проспекта — начались масштабные работы по ремонту переезда через трамвайные пути, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Резинокордовое покрытие, уложенное на этом участке десять лет назад, требует замены. Также необходимо выполнить другие виды ремонтных работ. Закуплено новое покрытие, которое должно прослужить не менее семи лет. Ремонт будут проводить днем и ночью», — рассказал директор МУП «Коломенский трамвай» Руслан Мосолов.

Капитальный ремонт будет проводиться в два этапа: с 15 по 23 сентября и с 24 сентября по 3 октября. Значительную часть работ специалисты планируют выполнить в ночное время, чтобы свести к минимуму дискомфорт для автомобилистов. При этом движение трамваев останется стабильным и не претерпит никаких изменений. Для информирования водителей рядом с переездом заблаговременно размещены информационные щиты с маршрутами объезда.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.