В Коломне проходят работы по обустройству новых тротуаров

В Коломне идут работы по обустройству нового тротуара по проезду Станкостроителей. В прошлом году на этой непростой для движения, извилистой улице обновили всю проезжую часть, а теперь рабочие создают пространство для пешеходов. Новая пешеходная дорожка соединит остановку общественного транспорта «Проезд Чкалова» и улицу Астахова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент специалисты подготовили основание для будущего тротуара и готовы к укладке твердого покрытия.

Работа по обустройству новых пешеходных дорожек и тротуаров является частью масштабной дорожной программы Московской области. К концу лета в Городском округе Коломна появятся еще четыре обновленные современные пешеходные зоны, которые сделают безопасным подход к остановкам общественного транспорта. Это тротуар на Озерском шоссе (от улицы Толстикова до улицы Ленина), на улице 3-го Интернационала (от улицы Гражданская до улицы Толстикова), в деревне Губастово (от разворотной автобусной площадки до поворота на улицу Вокзальная). Также запланировано строительство тротуара, который соединит два населенных пункта — племхоз «Индустрия» и рыбхоз «Осенка» (до поворота на рыбхоз).

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.