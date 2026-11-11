В Коломне по просьбе жителей обустроили разворот для школьного автобуса

Площадку для безопасного разворота школьного автобуса обустроили на улице Школьной в поселке Индустрия городского округа Коломна. Работы выполнили после обращения жителей на выездном приеме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьный автобус ежедневно возит учеников поселка Индустрия на уроки и обратно. Узкая улица Школьная не позволяла водителю безопасно маневрировать: ему приходилось сдавать назад и разворачиваться в ограниченном пространстве. Родители переживали за безопасность детей.

Жители обратились к временно исполняющему полномочия главы муниципалитета Виктору Верещагину во время выездного приема. Он поручил оперативно найти решение. Площадку для разворота отсыпали и заасфальтировали в короткие сроки.

«Важно, когда жители не просто указывают на проблемы, но и подсказывают, что конкретно нужно изменить. Это помогает нам быстрее находить решения», — подчеркнул 10 ноября Виктор Верещагин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.