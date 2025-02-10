В Коломне отремонтируют 25 км муниципальных дорог

Около 25 километров муниципальных дорог отремонтируют в городском округе Коломна в этом году. В рамках программы по ремонту на 2025 год уже сформирован и утвержден план, который включает в себя 41 муниципальную дорогу, сообщает пресс-служба администрации округа.

«К ремонту мы планируем приступить с середины апреля при благоприятных погодных условиях, а закончить традиционно в сентябре, — поясняет начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Коломна Кирилл Казаков. — Восемь из вошедших в программу дорог были выбраны жителями в ходе голосования на портале «Добродел».

На муниципальной дорожной сети в Коломне отремонтируют участки по улицам: Заводская, Паровозная, Известковая, Фрунзе, Большая Запрудная, Малышева и другие.

Сейчас дорожные службы заняты ямочным ремонтом. На территории округа с начала года было зарегистрировано более 5000 ям, из них 4400 устранены. Такие работы в преддверии сезона планового ремонта позволяют ликвидировать дефекты и обеспечить безопасность передвижения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.