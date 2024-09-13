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В Коломне ограничат движение транспорта во время забега «Пульс Добра»

Благотворительный забег «Пульс добра» пройдет в Коломне уже в ближайшую субботу, 14 сентября. Его организаторы подготовили для участников пять дистанций — 300 и 600 метров, 3, 10 и 21,1 км. Маршруты трех из них пройдут по исторической части города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время проведения спортивного мероприятия будет действовать ограничение стоянки и движения транспортных средств, за исключением специального транспорта, на следующих улицах города:

по улице Лажечникова (от улицы Казакова до Лазарева, а также на всей протяженности улицы Лазарева);

на улицах Исаева, Казакова, Кремлевской, Дмитрия Донского и Святителя Филарета;

на улице Зайцева (от улицы Исаева до Бобреневского моста);

на автомобильной дороге общего пользования (от улицы Луговая до улицы Большая Запрудная до КЦ «Коломна»).

Ограничения будут действовать в период с 7:00 до 16:00.

Кроме того, в тот же временной промежуток движение перекроют на автомобильной дороге общего пользования «Егорьевск — М5 „Урал“ — Старое Бобренево» на участке от Бобреневского моста до Новорязанского шоссе. Движение рейсовых автобусов будет организовано с учетом действующих временных ограничений.

Водителям личного автотранспорта рекомендуют выбирать пути объезда.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.