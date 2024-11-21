сегодня в 19:07

В Коломне очистили и отремонтировали объекты дорожной инфраструктуры

На семи региональных дорогах городского округа Коломна специалисты Мосавтодора очистили и отремонтировали объекты дорожной инфраструктуры, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На улицах Весенняя и Астахова убрали мусор на обочинах дорог, на улице Октябрьской Революции обновили дорожные знаки, а на проспекте Кирова отремонтировали светофор.

В селе Пирочи улицу Окскую очистили от мусора, а в деревне Андреевское спилили аварийное дерево. Для улучшения безопасности на дороге в селе Черкизово привели в порядок дорожные знаки на улице Советской.

Специалисты регулярно проверяют состояние региональной дорожной сети. При этом особое внимание уделяют качеству дорог, тротуаров, а также элементам инфраструктуры, связанным с обеспечением безопасности, таким как светофоры, дорожные знаки и ограждения.

Ранее сотрудники администрации муниципалитета вместе с волонтерами и представителями административно-пассажирской инспекции провели рейд с целью напомнить о правилах безопасности пассажирам на станции «Голутвин».

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.