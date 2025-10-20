В Коломне на Митяевском мосту запустили реверсивное движение

В Коломне на Митяевском мосту завершили аварийно-восстановительные работы и запустили движение транспорта по одной полосе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Движение на Митяевском мосту организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием. При этом проезд разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн — для контроля установлены габаритные рамки. Чтобы обеспечить проезд спецслужб, на мосту дежурят сотрудники «Мосавтодора», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве добавили, что в настоящее время продолжаются проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт моста, который планируют завершить в сентябре 2026 года.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.