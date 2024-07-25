В Коломне и Озерах продолжают ямочный ремонт

Дорожные бригады на этой неделе можно повстречать на улице Астахова в микрорайоне Колычево, на улице Советской в поселке Пески, на дороге села Дмитровцы, у поворота на деревню Липитино, а также в деревнях Боково-Акулово, Ледово и Борисовское.



«В Коломне за неделю ликвидировали более 460 ям на региональной дорожной сети. Ежедневно в округе в среднем устраняют порядка 90 дефектов дорожного покрытия», — отметили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Заливка различных дефектов асфальта горячей асфальтобетонной смесью считается наиболее эффективным способом проведения работ по устранению повреждений на дорожном покрытии. Практика показывает, что этот вид ремонта играет важную роль в повышении безопасности на дорогах и уменьшении вероятности дорожных происшествий.



Результаты выполненного ямочного ремонта оценивают через систему контроля и планирования дорожной инфраструктуры, которая фиксирует все действия с помощью фотоматериалов и сохраняет их в базе данных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.