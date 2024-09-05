В Коломне дорожники устанавливают новые павильоны на трамвайных остановках

В Коломне продолжают программу по модернизации трамвайных остановок. Всего в этом году будет установлено восемь новых павильонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На днях в округе установили каркасы будущих павильонов на улице Спирина и проспекте Кирова — возле управления МУП «Коломенский трамвай».

«В ближайшее время еще четыре каркаса — один на остановке „Площадь Советская“ (внешнее кольцо) и по два с обеих сторон на остановках „Ленина“ и „Дзержинского“. Новые остановочные пункты по данным адресам установим до середины следующей недели», — рассказал директор МУП «Коломенский трамвай» Руслан Мосолов.

Габариты новых павильонов рассчитаны на пассажиропоток, который существует на конкретной посадочной площадке. Так, на популярных остановках специалисты устанавливают конструкции по площади длиной почти шесть метров.

«На улице Спирина мы установили павильон, которые производили своими силами. Сейчас на нашей производственной площадке готовится еще один, павильон будет чуть больше чем уже установлен на улице Спирина — его установим на кольце Спирина, только уже с другой стороны. После этого проведем комплексное благоустройство непосредственно самой остановочной площадки: восстановим асфальтобетонное покрытие, подровняем бордюры, сделаем комплексное благоустройство для удобства наших пассажиров», — уточнил Мосолов.

На предприятии «Коломенский трамвай» 52 пассажирских вагона. Ежедневно выходят на линию 38. Также эксплуатируются 7 специальных вагонов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.