В Коломне брошенные и бесхозные автомобили начнут эвакуировать на спецстоянку

Решением совета депутатов городского округа Коломна Московской области, в целях организации работы по освобождению дорог, проездов, дворовых и общественных территорий городского округа Коломна Московской области от брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств, утверждено положение о порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств на территории городского округа Коломна Московской области. Положение было разработано в управлении благоустройства администрации городского округа Коломна, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«По информации, полученной от управления территориальной безопасности, за прошлый год в администрацию округа поступило 184 обращения жителей с требованием убрать бесхозяйные автомобили с дворовых территорий и проездов. За этот год мы уже получили 105 обращений, и они продолжают поступать», — рассказал начальник управления по благоустройству администрации городского округа Коломна Николай Пшенников.

Благодаря утвержденному положению у администрации округа появились правовые основания для эвакуации и утилизации брошенных, разукомплектованных и бесхозяйных автомобилей.

Алгоритм следующий: в течение пяти рабочих дней с момента поступления обращения, на место будут выезжать представители комиссии, чтобы составить акт осмотра транспортного средства. Через 5 дней после поступления обращения проводится заседание комиссии, на котором принимается решение о признании или не признании транспортного средства брошенным, разукомплектованным, бесхозяйным. Затем проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление владельца, одним из которых является размещение непосредственно на транспортном средстве требования хозяину в течение двух недель добровольно убрать неиспользуемый транспорт.

По истечении 30 дней, если собственник не установлен или владелец не выполнил требование, транспортное средство будет перемещено на специализированную стоянку для временного, сроком до трех месяцев, хранения. По истечении 3 месяцев с даты перемещения транспортного средства на специализированную площадку, если транспортное средство не востребовано собственником, принимается решение об утилизации транспортного средства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.