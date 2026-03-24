В Коломне 24 марта закроют Бобреневский мост из-за паводка

Пешеходный Бобреневский мост через Москву-реку в Коломне полностью закроют с 18:00 24 марта из-за подъема воды до критических отметок. Изменится схема движения автобуса №43, маршрут №1 продолжит работу без корректировок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из-за закрытия изменится схема движения автобуса №43 «Коломна (а/в Коломна) — Коробчеево — Коломна (а/в Коломна)». С северной стороны моста транспорт не будет доезжать до остановки «Бобреневский мост», конечной станет «Старое Бобренево». Маршрут №1 «Школа №1 — ст. Коломна» с южной стороны моста продолжит работу без изменений.

Ранее в округе временно ограничили движение на наплавном мосту в Озерах и Митяевском наплавном мосту в Коломне. Остальные мосты работают в штатном режиме. О снятии ограничений сообщат дополнительно после нормализации уровня воды в реках.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.