В Коломне 24 марта закроют Бобреневский мост из-за паводка
Фото - © Минтранс Подмосковья
Пешеходный Бобреневский мост через Москву-реку в Коломне полностью закроют с 18:00 24 марта из-за подъема воды до критических отметок. Изменится схема движения автобуса №43, маршрут №1 продолжит работу без корректировок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Пешеходный Бобреневский мост в Коломне закроют для движения с 18:00 24 марта. Ограничение связано с подъемом паводковых вод до критических эксплуатационных отметок.
Из-за закрытия изменится схема движения автобуса №43 «Коломна (а/в Коломна) — Коробчеево — Коломна (а/в Коломна)». С северной стороны моста транспорт не будет доезжать до остановки «Бобреневский мост», конечной станет «Старое Бобренево». Маршрут №1 «Школа №1 — ст. Коломна» с южной стороны моста продолжит работу без изменений.
Ранее в округе временно ограничили движение на наплавном мосту в Озерах и Митяевском наплавном мосту в Коломне. Остальные мосты работают в штатном режиме. О снятии ограничений сообщат дополнительно после нормализации уровня воды в реках.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.
«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.