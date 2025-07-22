В коломенской деревне Воловичи начали укладывать новый асфальт

Шесть участков автомобильных дорог капитально отремонтируют в коломенской деревне по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Подрядчик приступит к работе с 1 августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сейчас автомобильные дороги в Воловичах имеют грунтово-щебеночное покрытие. Во время капитального ремонта их заасфальтируют. Общая протяженность ремонтируемых участков — 3840 метров», — сообщили в отделе дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Коломна.

Асфальт будет уложен на пяти участках дорог внутри населенного пункта и на подъездной дороге к деревне. Срок окончания работ определен контрактом — 31 октября 2025 года. Стоимость ремонта составит 120 миллионов рублей.

В этом году в городском округе Коломна планируется выполнить рекордный по Подмосковью объем ремонта региональных дорог — 60 километров. Это более 10 процентов от всей сети региональных дорог в муниципалитете.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.

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