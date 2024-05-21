В колледже Подмосковья начнут подготавливать будущих железнодорожников

В колледже «Подмосковье» станут готовить будущих железнодорожников. Это первый в своем роде проект, который ЦППК запустила совместно с многопрофильным профессиональным образовательным учреждением. Раньше таких специалистов готовили только специализированные учебные заведения. Обучение начнется уже этой осенью, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Поступить на новое направление по железнодорожным профессиям в городском округе Лобня можно после девятого класса. Обучение продлится три курса, но уже после второго можно прийти на работу в ЦППК.

«Система среднего профессионального образования в Лобне находится сегодня в стадии реформирования, — рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова. — В городе большая потребность в подготовке квалифицированных специалистов. У нас один колледж — «Подмосковье». И то, что список его профессий пополнился еще одной — машинист локомотива — отличная новость для жителей. Это возможность для наших ребят получить образование в своем городе, здесь же пройти практику и найти работу. Тем более, что обучение по специальности будет бесплатным».

Образовательная программа подготовки разработана специалистами Компании совместно с ведущими методистами колледжа. Она делится на теорию и практику. Обучать теории будут квалифицированные преподаватели специализированных дисциплин. Практическая часть будет проходить в депо Лобня, где обслуживаются находящиеся в собственности ЦППК современные поезда ЭП2Д.

«Целью совместного образовательного проекта с колледжем «Подмосковье» является выстраивание принципиально новой системы сотрудничества и социального партнерства, — отметил заместитель генерального директора ЦППК по регионам Роман Журков. — Компания не первый год взаимодействует с учебными заведениями, но сегодня мы выводим этот процесс на иной уровень. Как крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик страны мы заинтересованы в эффективной системе, направленной на подготовку квалифицированных кадров. В свою очередь, будущие специалисты, придя к нам, получат возможность работать на современном подвижном составе и участвовать в реализации крупных транспортных проектов, какими в прошлом году, например, стали запуск третьего и четвертого диаметров».

Сегодня в Лобне соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали представители ЦППК и колледжа «Подмосковье» — в присутствии главы городского округа Лобня Анны Кротовой и первых заместителей Владимира Зиновьева и Евгения Аптекина.

«У нас множество социальных партнеров, мы открыты к запросам новых работодателей и новых проектов, одному из которых положили начало уже сегодня», — сказала директор ГБПОУ «Колледж «Подмосковье» Антонина Юдина.

Компания постоянно внедряет разнообразные образовательные проекты для подготовки квалифицированных работников локобригад. Первым из них стал «Карьерный экспресс», позволяющий в сжатые сроки получить больше железнодорожных профессий одновременно и быстрее выйти на работу. Он реализуется совместно с двумя железнодорожными колледжами, РУТ МИИТ и КМТ. Второй масштабный проект — создание собственного учебного центра ЦППК в городе Александров, который подготовил уже сотни машинистов и помощников для работы на МЦД и не только.

Студенты проявили большой интерес к новому образовательному проекту. Прозвучали вопросы о профессии и востребованности на современном рынке труда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.