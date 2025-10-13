В Клину завершили капитальный ремонт мостовой переход через реку Яузу

В поселке Воздвиженское городского округа Клин мостовики завершили капитальный ремонт мостового перехода через реку Яузу. Ремонт сооружения длиной 35 метров был реализован по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Капитальный ремонт мостового сооружения проходил в два этапа, а на время ремонта для удобства жителей и гостей округа движение на мосту было организовано в реверсивном режиме. Сейчас движение по нему осуществляется в полном объеме.

«На мостовом переходе специалисты частично заменили резиновые опорные части, полностью заменили конструкцию мостового полотна с монтажом новых барьерных и перильных ограждений, устроили систему локальных очистных сооружений, а также отремонтировали железобетонные пролеты и опоры», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Для облегчения конструкции мостового перехода, специалисты произвели уменьшение ширины проезда путем обрезания консоли с сохранением рабочей арматуры.

Обновленное мостовое сооружение обеспечивает транспортное сообщение между поселком Воздвиженское и близлежащими деревнями, а также селом Спас-Заулок, городами Высоковск и Клин, а также Ленинградским шоссе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.