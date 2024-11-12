В Клину закупили эвакуатор для вывоза брошенного транспорта

В городском округе Клин активизировали работу по борьбе с бесхозными автомобилями, которые портят облик округа и его жилых кварталов, вызывают справедливое недовольство жителей. Для эвакуации такого проблемного транспорта муниципалитетом был закуплен эвакуатор, а также выделено место для хранения таких транспортных средств. Это стало возможным после разработки и принятия соответствующих муниципальных правовых актов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Под действие этих документов подпадают брошенные, бесхозные и разукомплектованные автомобили. При обнаружении таких транспортных средств межведомственной комиссией будет проводиться проверка, владельцам

ТС направят уведомления с требованием добровольно убрать транспорт в течение 20 дней с момента получения уведомления.

Если информация о владельце отсутствует, сведения о транспортном средстве будут размещены на официальном сайте Администрации городского округа Клин и в Информационном бюллетене. В случае, если собственник не объявится по истечении 30 дней, автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку.

Важно напомнить, что расходы, связанные с эвакуацией и хранением таких ТС, будут возмещаться в судебном порядке за счет нерадивого собственника автомашины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.