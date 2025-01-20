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В Клину устранят около 30 ям на дорогах в понедельник

20 января силами МАУ «Чистый город» будут проведены работы по ямочному ремонту, сообщает пресс-служба администрации округа Клин.

Ремонт выполнят по следующим адресам в г. о. Клин: Ворошиловский переулок, улица Тихая, улица Ленинградская, улица Левонабережная.

До конца дня планируется провести ремонт около 30 ям.

Автолюбителям приносят извинения за доставленные неудобства.

Резкие перепады температур негативно влияют на сохранность дорожного полотна, что приводит к повышению ямочности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.