В Клину устранят ямы на дорогах пяти улиц на этой неделе

В городском округе Клин продолжаются работы по ямочному ремонту дорожного полотна. Ликвидация аварийной ямочности — одна из важных сезонных задач, которая сейчас стоит перед городским хозйством округа с учетом таяния снега, сообщает пресс-служба администрации округа.

На текущей неделе с 24 февраля по 3 марта работы по ямочному ремонту будут проводиться в разных микрорайонах города.

В понедельник, 24 февраля 2025 года ямочный ремонт проведут на улице Дзержинского, где сейчас ведутся работы по замене теплотрассы и наблюдается большое движение строительных и большегрузных машин.

Во вторник, 25 февраля дорожники будут работать на улице Менделеева.

В среду, 26 февраля дорожные работы переместятся в микрорайон Майданово и пройдут на улице Радищева.

В четверг, 27 февраля дорожники снова придут на Бородинский проезд, где находится много учреждений образования и социальной сферы.

В пятницу, 28 февраля ямочный ремонт проведут на улице Ильинская Слободка в западном микрорайоне Клина, где находится несколько крупных промышленных предприятий округа.

Ежедневно в Клину ремонтируют от 20 до 30 ям.

Работы ведутся на дорогах с автобусным сообщением силами ООО «Столица» и на дорогах муниципальной дорожной сети силами МАУ «Чистый Город».

С учетом погодных условий работа ведется горячей и холодной асфальтобетонной смесью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.