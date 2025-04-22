В Клину стартовал сезон навигации на реке Сестре

Сезон навигации стартовал на реке Сестре в Клину. В городском парке отдыхающим предлагают совершить водную прогулку на катамаране или сапе, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Сезон навигации стартовал на реке Сестре. В городском парке отдыхающим предлагают совершить водную прогулку на катамаране или сапе.

Клинский флот пришвартован и ждет пассажиров. На Сестрорецкой набережной открыта навигация сапов и катамаранов. Пункт проката плавательных средств «Клинский флот» дал старт сезонной навигации в акватории реки Сестры в Сестрорецком парке. Желающим предлагают лодки, катамараны и сап борды.

«Сейчас наш клинский флот насчитывает 8 единиц катамаранов и одну лодку. Размещением до 4 человек. 8 катамаранов составляют четыре 4-х местных и четыре 2-х местные маленьких катамарана» — рассказал администратор лодочной станции «Клинский флот» Александр Иванов.

Учитывая прошлогодний повышенный спрос на мини-круизы, к наступившему сезону клинская флотилия пополнилась двумя новыми катамаранами. По средам с 10 до 13 часов бесплатно пользуются речными судами пенсионеры из группы «Активного долголетия», многодетные семьи Подмосковья и семьи участников СВО.

Работает станция «Клинский флот» до четырех вечерних склянок (по сухопутному до двадцати двух часов), но пока до заката.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.