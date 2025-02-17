В Клину проведут ямочный ремонт дорог на текущей неделе

В городском округе Клин продолжается работа по ликвидации аварийной ямочности, вызванной резкими температурными перепадами, сообщает пресс-служба администрации округа.

На текущей неделе, с 17 до 24 февраля 2025 года работы по ямочному ремонту будут проводиться по следующим адресам:

в понедельник, 17 февраля дорожники будут работать в Клину на улице 50 лет Октября;

во вторник, 18 февраля дорожники придут в микрорайон Западный, работы будут вестись на улице Крупской;

в среду, 19 февраля дорожники продолжат работу в Западном микрорайоне на улице Льва Толстого;

в четверг, 20 февраля ямочный ремонт будут проводить в центре Клина на улице Красная;

в пятницу, 21 февраля дорожные работы будут проводить на улице Ильинская Слободка.

Ежедневно в Клину ремонтируют от 20 до 30 ям.

Работы ведутся на дорогах с автобусным сообщением силами ООО «Столица» и на дорогах муниципальной дорожной сети силами МАУ «Чистый Город».

С учетом погодных условий работа ведется горячей и холодной асфальтобетонной смесью.

География работ составляется с учетом обращений жителей на портале «Добродел», в городском информационном чате «КлинZдесь».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.