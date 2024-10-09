В Клину построили подъездную дорогу к земельному массиву многодетных семей

Новая дорога с асфальтобетонным покрытием является центральной дорогой деревни Бекетово, удобным подъездом для жителей улицы Совхозная, а также подъездным путем к большому земельному массиву, где почти 300 многодетных семей получили участки для строительства домов.

Дорога протяженностью 1 250 метров построена на месте «грунтовки» в рамках реализации областной программы дорожного строительства. Работы по устройству дороги выполнила подрядная организация ООО «СТДС».

«Надеемся, что новый объект транспортной инфраструктуры позволит семьям быстрее завершить все работы и переехать жить в собственные дома на своей земле, откуда можно будет с комфортом добираться до работы и образовательных учреждений Высоковска», — подытожила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.