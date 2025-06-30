В Клину перекрыли Ленинградское шоссе из-за демонтажа теплотрассы

В ночь с 28 на 29 июня в Клину, в границах городской черты, на 88 км трассы М-10 «Россия» провели перекрытие федеральной трассы. Эта нестандартная и очень редкая мера была предпринята для демонтажа воздушной теплотрассы, проходящей над федеральной трассой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие компании «ЕКС» разрезали автогеном и демонтировали с помощью автокрана с высокой вылетной стрелой 50,5 метров воздушной теплотрассы, проходящей над Ленинградкой. Ранее в этом месте под Ленинградским шоссе был сделан прокол и теплотрасса заведена под землю. Речь идет про тепломагистраль, которая идет от ЦТП-11 в так называемый «старый город» на улицу Ленина.

Ход работ контролировали представители компании «Газпром теплоэнерго Московская область» с технической стороны, и сотрудники 1-го спецбатальона ГИБДД в части перекрытия трассы М-10. Потоки транспорта в это время направлялись в объезд, на улицу Старо-Ямскую и Литейная.

«Многие городские улицы уже освободились от огромных труб, повсеместно пересекающих улицы и дворы. Они уродовали городской пейзаж и отнимали пространство, которое можно использовать для благоустройства — установить малые архитектурные формы, детские игровые площадки, провести озеленение.Такое глобальное преображение, конечно, не может остаться незамеченным. Считаем это большой нашей победой. Данная работа будет продолжена», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

В Клину реализуется масштабное концессионное соглашение с компанией «Газпром теплоэнерго Московская область». В рамках данного проекта в Клину в прошлом году построено 15 новых котельных -5 в городе и 10 на селе. Благодаря строительству новых, современных блочно-модульная котельных, паутина воздушных труб по всему городу большие не нужна. За 2024–2025 гг в округе модернизируется порядка 12 км старых теплосетей с уходом от теплотрассы воздушного залегания.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.