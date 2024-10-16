В Клину отремонтировали дорогу по просьбе жителей

«Сами знаете, какие деревенские дороги, то ямы, то канавы. Сейчас осень наступила, и у нас опять начались проблемы. Приходится идти на работу в галошах и потом уже менять обувь», — сказала местная жительница Наталья Миронова.

Теперь переобуваться не придется. Придерживаясь технологии, рабочие за два дня полностью отсыпали дорогу щебнем.

«Профилирование дорог с переходным типом покрытия выполняется в соответствии с общепринятым алгоритмом. Сначала выполняется профилирование проезжей части существующего покрытия, оно выравнивается и потом засыпается необходимыми материалами либо ПГС, либо щебнем, выравнивается грейдером и уплотняется», — сказал начальник отдела дорожного хозяйства МБУ «Клинское Городское хозяйство» Максим Бружинскас.

Всего на балансе «Клинского городского хозяйства» более 500 километров дорог с переходным покрытием. Так, на неделе сотрудники горхоза работали на дорогах города Высоковск и деревень Спасское и Больше Щапово.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.