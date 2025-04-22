В Клину начался капитальный ремонт дорог

Подрядная организация ООО «Столица» начала с улицы Карла Маркса в центре Клина. Эта улица является по сути одной из главных транспортных артерий города. На ней находится масса объектов социального назначения — детских садов, школ, детская поликлиника, Ледовый дворец имени Валерия Харламова, банки и магазины. Согласно плану работ дорожники заменят 1 километр 120 метров дорожного полотна площадью больше 12 тысяч квадратных метров покрытия. Срок завершения работ — 28 мая 2025 года.

Объект будет принят только по итогам анализа качества покрытия специализированной дорожной лабораторией «Лабрадор». Всего в 2025 году в городском округе Клин будет отремонтировано 24 дороги в Клину, Высоковске и на селе протяженностью более 24 километров и 9 участков региональных дорог протяженностью 34 километра.

С полным перечнем объектов проведения работ можно ознакомиться на сайт областного Минтранса. А начиная с 2025 года на каждом объекте дорожного ремонта еще и размещается информационный баннер областной системы информирования «Что здесь происходит» с удобным QR-кодом.

Ранее в округе проводился ямочный ремонт дорожного полотна. Дорожники в день ремонтировали до 40 ям и дефектов дороги с использованием горячего асфальтобетона. Сейчас погода позволила приступить к работам с обычным асфальтом.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.