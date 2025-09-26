В Клину манекены детей-школьников одели по погоде

В Клину инициативные школьники устроили необычную акцию. Ученики школы «Альфа», лицея им. Д. И. Менделеева и юные инспекторы дорожного движения вышли на улицы города, вооружившись шапками. Теплые аксессуары были не только на самих ребятах, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Головные уборы предназначались для дорожных манекенов-школьников. Такие картонные макеты появились перед началом учебного года в непосредственной близости от учебных заведений округа — на нерегулируемых пешеходных переходах в местах повышенной опасности.

Задумка Минтранса была в привлечении внимания водителей к пешеходным переходам. Но со временем, по словам самих же водителей, они перестали обращать внимание на «картонных детей». Тем более, что одежда на манекенах остается летняя.

«Осень — время утепляться! А шапка — неотъемлемый аксессуар. Мы своей акцией хотим, во-первых, напомнить детям, что шапки нужно носить. А, во-вторых, таким образом привлечь внимание водителей к картонным школьникам. Чтобы они снижали скорость перед пешеходным переходом» — рассказала Лолита Машканова, учитель начальных классов школы «Альфа».

Теплыми головными уборами школьников обеспечили сотрудники местной телекомпании «Поиск», а приодеть манекенов удалось на улицах Чайковского, Мира и Самодеятельной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.