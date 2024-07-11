сегодня в 13:14

В Клину из-за жары пассажирам раздают воду на вокзале

В жаркие дни в Московской области региональные перевозчики заботятся о комфорте пассажиров и раздают питьевую воду. К этой ежегодной акции присоединился и клинский филиал Мострансавто, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

«Акция по раздаче воды проходит ежегодно. Мострансавто закупает определенное количество воды и раздает ее на всех автовокзалах Московской области», — рассказал начальник автовокзала по городскому округу Клин Оксана Шабанова.

Раздача воды организована из-за 30-градусной жары. Сотрудники автовокзалов заботятся о здоровье и комфорте пассажиров в жаркие дни и решили облегчить им жизнь, предоставив возможность освежиться в часы пик.

Теперь каждый житель округа может получить бутылку чистой прохладной воды как в автобусе, так и на платформе ожидания. Это поможет избежать недостатка жидкости в организме.

В жаркие дни особенно важно бережно относиться к своему здоровью. Носите свободную одежду светлых тонов, избегайте прямых солнечных лучей и пейте много воды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.