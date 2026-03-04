В Клину ежедневно устраняют до 15 ям на дорогах

Дорожная бригада предприятия «Чистый город» 4 марта отремонтировала выбоины на улицах Профсоюзной и Карла Маркса в Клину. Ежедневно специалисты устраняют от 10 до 15 повреждений покрытия с применением холодного асфальта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В составе бригады дорожного отдела работают четыре сотрудника. В их распоряжении — газовые баллоны, лопаты, метлы, мешки с битумом и асфальтом, а также виброплита весом 70 кг. Зимой ямы ремонтируют по технологии укладки холодного асфальта.

За день специалисты восстанавливают от 10 до 15 участков площадью около 0,5 кв. м. Выбоины глубиной более 5 см и шириной свыше 60 см относят к аварийным и ликвидируют в первую очередь. На ремонт одной ямы уходит от 30 минут до часа.

Сначала рабочие выпаривают воду газовой горелкой и очищают поверхность от мусора. Затем засыпают и разогревают битум, после чего укладывают и разравнивают асфальт. Завершается процесс уплотнением виброплитой, что обеспечивает прочное сцепление материалов.

«С приходом весны дорога оголяется, перепад температур от плюса к минусу приводит к тому, что вода в яме замерзает и распирает покрытие. Приходится устранять аварийность. Погодные условия должны быть хотя бы минус три — минус пять градусов для холодного асфальта», — рассказал мастер дорожного отдела МАУ «Чистый город» Денис Жуков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.