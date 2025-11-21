В Клину дошкольников обучили правилам безопасности на дороге в темное время

Дошкольники городского округа Клин приняли участие в акции по обучению безопасному поведению на дороге в темное время суток. Мероприятие прошло 21 ноября в центре детства «Жемчужинка», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Юные инспекторы дорожного движения провели для воспитанников центра детства «Жемчужинка» интерактивную акцию «Стань заметнее на дороге». Дети познакомились с основными правилами безопасного поведения на проезжей части и узнали о важности использования световозвращающих элементов.

Для дошкольников организовали тематическое представление, в ходе которого они изучили значение дорожных знаков и способы повышения видимости пешеходов в темное время суток. Особое внимание уделили разнообразию световозвращающих аксессуаров.

В рамках мероприятия дети приняли участие в квесте, где собирали карточки с основными правилами дорожной безопасности. Завершился праздник флешмобом, а всем участникам вручили световозвращающие брелоки как напоминание о необходимости быть заметными на дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.