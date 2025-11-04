В Китае запустили пробное производство летающих автомобилей

Китайская фирма XPeng AeroHT начала тестовый выпуск аэромобилей. Первая модель транспортного средства уже сошла с конвейера, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Xinhua.

В Гуанчжоу разместился первый в мире завод, специализирующийся на массовом изготовлении летающих машин. Производственные возможности позволяют выпускать до 10 тысяч летательных аппаратов ежегодно, хотя на старте объемы будут вдвое меньше. При полной загрузке завод сможет производить одну модель каждые полчаса.

Комплекс под названием Land Aircraft Carrier состоит из шестиколесного электрического фургона и отсоединяемого летающего модуля. Устройство оборудовано шестью пропеллерами и управляется через мобильное приложение. В конструкции использован легкий и прочный карбон. Наземное транспортное средство служит передвижным средством и станцией для зарядки летательного модуля.

XPeng AeroHT планирует начать серийное производство и первые отгрузки покупателям в 2026 году.

