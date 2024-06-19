В Китае запретили поставки автомобилей Zeekr в Россию

сегодня в 19:56

Поставки автомобилей Zeekr в Россию прекратятся с 30 июня

Поставок автомобилей Zeekr в Россию из Китая больше не будет, производитель запретил экспорт авто, сообщает сайт CarClick.ru .

Дилеры из Китая направили в РФ уведомления о введении производителем запрета на экспорт электромобилей ZEEKR с 30 июня.

Подробности и причины такого решения китайскими партнерами не разглашаются. Производитель ZEEKR не стал комментировать свои действия.

Ранее стало известно, что больше половины российского рынка автомобилей занимают китайские машины. В апреле 2024 года бренды из Китая заняли 55,2% автомобильного рынка в РФ.